Hier gibt's alle Infos zur zweiten Staffel der ProSieben-Reality-Show „ Get the F*ck out of my House .“

„Get the F*ck out of my House“ Staffel 2: Starttermin

Bald ist es wieder so weit: 100 Menschen werden sich für einen Monat lang zusammen in ein Einfamilienhaus quetschen! Ab 9. April könnt ihr den Wahnsinn bei „Get the F*ck out of my House“ jeden Dienstag auf ProSieben um 20.15 Uhr auf dem Bildschirm mitverfolgen. Moderieren werden das Ganze wie bereits im Vorjahr Thore Schölermann (34) und seine Verlobte Jana Julie Kilka (31).

Das Haus und die Regeln

Das Haus, in das die 100 Fremden eine WG auf Zeit gründen, befindet sich im nordrhein-westfälischen Mettmann und hat eine Wohnfläche von 63 Quadratmetern. Das entspricht 0,63 Quadratmeter Platz pro Person! Das bedeutet, geschlafen wird auf dem Boden, auf dem Esstisch, oder in der Badewanne und Privatsphäre gibt es gleich null! Wer mal aufs Klo muss, muss sich hintenanstellen, denn ihr könnt euch vorstellen, wie viele Toiletten es in einem Einfamilienhaus gibt ;) Doch die Qualen lohnen sich, denn die Person, die bis zum Schluss im Haus bleibt, bekommt 100.000 Euro! Wer weiterkommt, entscheiden sowohl die Kandidaten untereinander, als auch Spiele, die sie im Lauf der Wochen bestreiten müssen. Übrigens gelten im Vergleich zur 1. Staffel 2018 härtere Bedingungen. Denn im vergangenen Jahr konnten sich die Kandidaten auf immerhin 113 Quadratmetern „ausbreiten“ und auch das war schon sehr eng für 100 Leute. Jetzt haben sie nur noch halb so viel Platz!

Die Kandidaten

In diesem Jahr stellen sich 47 Frauen und 53 Männer der Herausforderung. Der jüngste Teilnehmer ist gerade mal 18, während der älteste Kandidat bereits 58 Jahre alt ist. Wie auch im letzten Jahr werden auch diesmal ein paar crazy Persönlichkeiten mit am Start sein! Neu in diesem Jahr ist, dass nicht nur unbekannte Gesichter einziehen werden, sondern auch ein paar Promis! Mit dabei sind der ehemalige „Star Search“-Gewinner Martin Kesici (45),

...„Adam sucht Eva“-Kandidatin Natalia Osada (28),

„Love Island“-Star Mike Heiter (25),

...und Ex-„Bachelor“-Teilnehmerin Saskia Atzerodt (27).

