To All The Boys– Neue Serie "XO, Kitty": Start, Darsteller*innen und Handlung

"XO, Kitty": Start

Ein Startdatum für die Serie steht leider noch nicht fest. Aber im April 2022 veröffentlichte Netflix zum Start der Dreharbeiten in Südkorea bereits ein erstes Foto des Casts. Die Dreharbeiten sind mittlerweile vollständig abgeschlossen und die Serie befindet sich aktuelle noch in der Phase der Nachproduktion. Mit etwas Glück können wir die erste Staffel von "XO, Kitty" wahrscheinlich schon Anfang 2023 erwarten. Das würde auch mit den Release-Tagen der "To All The Boys"-Filme passen, die meistens kurz vor Valentinstag auf Netflix veröffentlicht wurden.

"XO, Kitty": Darsteller*innen

Die Hauptrolle übernimmt der Kitty übernimmt die uns schon aus den Filmen bekannte Anna Cathcart. Aber wer ist sonst noch am Start?

Choi Min-yeong als Dae (Kittys Freund)

Anthony Keyvan als Q

Gia Kim als Yuri

Sang Heon Lee als Min Ho

Peter Thurnwald als Alex

Regan Aliyah als Juliana

Yunjin Kim als Jina

Michael K. Lee als Professor Lee und

und Jocelyn Shelfo als Madison

Und wer weiß, vielleicht sehen wir auch Noah Centineo als Peter Kavinsky und Lana Condor als Lara Jean in einem Cameo-Auftritt in der Serie. 👀

"XO, Kitty": Handlung

Laut Netflix wird "XO, Kitty" eine Rom-Com für junge Erwachsene, die zehn Episoden umfassen wird. Und was erwartet uns: "Die Matchmakerin Kitty Song Covey denkt, sie wisse alles über die Liebe, was es zu wissen gibt. Aber als sie um die halbe Welt zieht, um ihren Freund, mit dem sie eine Fernbeziehung führt, wiederzusehen, mehr sie schnell, dass Beziehungen viel komplizierter sind, wenn es um das eigene Herz geht", so die Beschreibung des Streaming-Anbieters. Das klingt nach viel Drama! 👀 Wir sind jedenfalls schon MEGA gespannt auf die Serie!

