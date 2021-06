Sommerzeit, Sonnenzeit! Endlich kann man wieder richtig schön Sonne tanken! Am besten natürlich gut eingecremt, sonst ist der nächste Sonnenbrand garantiert! Also lieber gut vorsorgen, damit deine Haut schnell braun wird. 😎 Aber auch eingecremt solltest du eher vorsichtig sein, wenn du dich der Sonne komplett ungeschützt aussetzt. Denn die Hitze ist eine krasse Herausforderung für unseren Körper, der damit beschäftigt ist, uns kühl zu halten. Sollte ihm das nicht gelingen, droht dir ein Hitzeschlag! Die Anzeichen dafür sind eindeutig – wenn du sie kennst und einordnen kannst.

Wer kennt das nicht, man legt sich in die Sonne und genießt die angenehme (und manchmal total übertriebene 🥵) Wärme und auf einmal wird man derbe müde und schläft schlimmstenfalls ein. Schlimmstenfalls, weil man anschließend höchstwahrscheinlich mit einem krassen Sonnenbrand aufwacht. Autsch! Aber warum werden wir eigentlich so müde? Dr. Michele Casey verrät es in einem Interview mit livescience: „Dein Körper muss sehr hart arbeiten, um eine konsistente, normale, innere Temperatur zu behalten – besonders in der Sonne.“ Ja, den lieben langen Tag hält unser Körper unsere Temperatur bei ungefähr 36,6 Grad Celsius im Durchschnitt. Schwierig wird das Ganze, wenn wir uns der Sonne aussetzen, die solche Temperaturen gerne mal schlägt. „An einem heißen Tag nimmt unser Körper mehrere Anpassungen vor“, so Dr. Casey, „zum Beispiel erweitert er die Blutgefäße, wodurch mehr Blut in der Nähe der Hautoberfläche fließen kann. Dadurch kann sich warmes Blut abkühlen.“ Deswegen sehen wohl auch manche Menschen knallrot aus, wenn ihnen warm ist. 🙈 Die ganze Arbeit führt zu einer Erhöhung der Herzfrequenz und des Stoffwechsels – und dann werden wir müde. Auch Sonnenbrand macht müde, denn der Körper versucht, die Schäden zu reparieren!

Die Müdigkeit ist ein Warnsignal

Was viele nicht wissen: Die Müdigkeit in der Sonne ist ein Warnsignal vom Körper. Denn wenn er über einen längeren Zeitraum der Hitze ausgesetzt ist, kann er irgendwann nicht mehr arbeiten. Die Symptome, die man für die sogenannte „Hitzeerschöpfung“ kennt, sind:

Starkes Schwitzen

Schneller Puls

Ohnmachtsgefühle

Diese Symptome sollte man ernst nehmen und möglichst zügig einen kühlen Ort aufsuchen, damit sich der Körper wieder erholen kann. Dr. Casey empfiehlt in einem solchen Fall, viel Wasser zu trinken (eh immer eine gute Idee) und medizinisches Personal aufzusuchen, sollten die Symptome bis dahin nicht besser werden. Ignorierst du die Warnsignale, kannst du schlimmstenfalls einen Hitzeschlag erleiden! Erreicht der Körper 40 Grad Celsius kommt es dazu und muss schnellstmöglich behandelt werden, andernfalls drohen Hirn-, Herz- Nieren- und Muskelschäden! 😨 Symptome für einen Hitzeschlag sind:

Hohe Körpertemperatur

Übelkeit

Erbrechen

Kopfschmerzen

Verwirrung/Unruhe

Krampfanfälle

Koma

Da also wirklich mit aufpassen! Im Schatten oder in Räumlichkeiten, die klimatisiert sind, kann sich der Körper am schnellsten erholen, um etwaige Hitzeerscheinungen zu vermeiden.