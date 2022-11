Sonnenbrand: So schützt du dich richtig!

Die kurzfristigen Folgen: Deine Haut brennt, es kommt zu schmerzhaften Rötungen, Schwellungen oder sogar zu Blasenbildung auf der Haut. Bei starkem Sonnenbrand kann es auch zu Kreislaufbeschwerden, Fieber und Übelkeit kommen (Sonnenstich). Die Symptome treten 1 bis 24 Stunden nach dem Sonnenbad auf.

Ganz wichtig: Bevor du dich rundrum braun brutzeln lässt, mach dich schlau, was du deiner Haut zumuten kannst und wie du dich richtig vor Sonnenbrand schützt! Mach dir klar: Deine Haut nimmt dir selbst leichte Sonnenbrände übel. Schon eine leichte Hautrötung führt zu Schäden der Erbsubstanz in den Zellkernen und kann Jahrzehnte später zu Hautkrebs führen!

» Fang langsam an! Gewöhn Deine Haut an die Sonne. Übertreib es nicht. Beginn zunächst mit einem hohen Lichtschutzfaktor (z.B.) und halte Dich vorzugsweise im Schatten auf . . .

Vorsicht: Auch bei bedecktem Himmel ohne direkte Sonneneinstrahlung dringen noch etwa 60% der UV-Stahlung durch die Wolken. Also: Auch bei bedecktem Himmel eincremen!

» Nimm einen hohen Lichtschutzfaktor! Wasser, Sand und Schnee verstärken die Sonnenstrahlung wie ein Brennglas! Die UV-Strahlung wirkt sogar bis zu einen halben Meter unter der Wasseroberfläche! Hohen Lichtschutzfaktor nehmen!

» Schütz Deinen Kopf! Am besten mit einem breitkrempigen Hut oder einer Schirmmütze!

» Meide die Mittagssonne! Zwischen 11 und 15 Uhr (zwei Stunden vor und nach Höchststand der Sonne) ist die Sonneneinstrahlung bis zu 150 mal intensiver als am Morgen und Abend. Meide in dieser Zeit unbedingt die direkte Sonnenbestrahlung und halt Dich im Schatten oder in Innenräumen auf. Weil es in dieser Zeit sehr heiß ist, ruht dann in vielen Ländern das Leben (Siesta!).

ACHTUNG - Erste Hilfe: Wenn Du mal zu viel Sonne abbekommen hast und die Haut gerötet und gereizt ist, helfen feuchte Umschläge mit kaltem Wasser, Buttermilch oder Joghurt. Auch Alkohol (äußerlich!) hilft die Haut zu kühlen. Meide danach für mindestens 2 Tage die Sonne! Fetthaltige Cremes helfen der Haut bei der Heilung.