DIY: Die angesagtesten Sonnenbrillen!

Sommer ist Sonnenbrillen-Zeit. Und deshalb haben wir hier für dich coole DIYs, um deine alte Sonnenbrille aufzupeppen. Aus alt mach neu! - Hier kommen hier die coolsten Upgrades!

Perlen-Zauber

BRAVO, Karin Weber

Du brauchst:

- Perlen, die farblich zur Brille passen

- Heißklebepistole

BRAVO, Karin Weber

So geht´s: Schnapp dir eine alte Sonnenbrille und kleb süße Perlen am oberen Rand der Brille fest, am besten große und kleine gemischt.

Look like a T-Rex!

BRAVO, Karin Weber

Du brauchst:

- grüne Strasssteine (selbstklebend)

- kleine Dino-Figuren

- Heißklebepistole

BRAVO, Karin Weber

So geht´s: Verteil die Strass-Steine rund um die Brille. Kleb anschließend die Dinosaurier mithilfe der Heißklebepostole auf die Brille. Schon ready!

Punkt, rund, bunt!

BRAVO, Karin Weber

Du brauchst:

- Fimo-Knete

- Flüssigkleber

- Nagellack (Rot, Pink, Flieder, Gelb)

BRAVO, Karin Weber

So geht´s: Form die Knete zu zwei Kreisen in Brillengröße. Nach Anleitung im Ofen aushärten. Abkühlen und an die Brille kleben, mit fliederfarbenem Nagellack anmalen. Trocknen lassen und mit den anderen Farben Tupfen aufbringen.

Flamingo-Fun

BRAVO, Karin Weber

Du brauchst:

- rosa Tonpapier

- Bleistift

- Schere

- Filzstifte in Weiß und Schwarz

- Flamingo-Vorlage

- Heißklebepistole

BRAVO, Karin Weber

So geht´s: Schneide deine Vorlage aus und übertrag diese auf das Tonpapier. Ausschneiden. Mal erst mit den Filzstiften, Schnabel, Augen und Schwanz, bring dann die Flamingos mithilfe der Heißklebepistole an deiner Brille an.

Tutti-Frutti

BRAVO, Karin Weber

Du brauchst:

- Acrylfarbe (Grün, Rot, Schwarz)

- Pinsel

- schwarzer Filzstift

BRAVO, Karin Weber

So geht´s: Mal die untere Hälfte deiner Brille in Grün an, die obere Hälfte in Rot. Nach dem Trocknen mit dem Filzstift Kerne auf die Brille tupfen. Hält die Acrylfarbe nicht so gut, greif zu Nagellack!

Du hast etwas nachgebastelt? Dann poste es mit dem #BRAVOGIRLDIY auf Insta! Wir sind gespannt auf dein Design!