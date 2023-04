1986zig: 10 Fakten über den Sänger

Der musikalische Weg von 1986zig begann im Keller eines Kumpels, dort hat er ab und an gesungen – dies war aber laut eigenen Aussagen nicht wirklich ernst zu nehmen. "In der Gefängnis-Kirche habe ich dann aber meine eigenen Texte gesungen. Ich habe den Pfarrer gebeten, mich 30 Minuten ans Klavier zu lassen – und er hat wirklich eine Ausnahme gemacht. Als er mich gehört hat, stand er total verblüfft vor mir und war erstaunt, dass ich so singen und spielen kann. Er hat mir daraufhin einen Tabak-Beutel – quasi die Währung im Gefängnis – angeboten, wenn ich sonntags seinen Gottesdienst für die anderen Gefangenen bespiele", so der Musiker. Das gab ihm auch die Kraft, die schwierige Zeit durchzustehen: "Wenn man an solchen Orten ganz allein ist, erleidet man Schäden in der Seele. Ohne die Musik wäre das alles schwer zu überstehen gewesen. Die Musik war der große Anker, an den ich mich ranhangeln konnte, bis ich wieder rauf aufs Boot gefunden habe."