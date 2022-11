Günstig shoppen: So kannst du beim Klamottenkauf Geld sparen!

Eine Jeans, ein weißes T-Shirt oder Socken – das sind Basics, die es in fast jedem Laden gibt. Schlag hier nie spontan oder beim erstbesten Teil zu, sondern vergleich die Preise. Diese können nämlich extrem variieren. Das gilt Gleiche gilt übrigens in Sachen Online-Shopping. Ein schneller Preisvergleich ist inzwischen ganz easy mit Hilfe von speziellen Apps möglich. Allerdings lohnt es sich, bei Basics, die man häufig trägt, in Kleidungsstücke mit guter Qualität zu investieren (siehe Punkt 6), da diese meist eine wesentlich längere Lebensdauer besitzen. Dadurch sparst du über die Jahre Geld und lebst zugleich nachhaltiger! Ein weiterer Tipp: Schlichte Basics findest du auch in der Männerabteilung, wo sie häufig sogar etwas günstiger als in der Damenabteilung sind.

Eine typische Situation beim Shoppen: Du weißt nicht, ob du dir das Piece leisten kannst, ob es zu der Hose zu Hause passt oder, ob du nicht so etwas Ähnliches in einem anderen Laden oder im Internet günstiger gesehen hast? Dann lass es erstmal zurücklegen! Wenn du alle Läden abgeklappert und ausgiebig darüber nachgedacht hast, kannst du dich immer noch für das entsprechende Teil entscheiden. Vielleicht stellst du in der Zwischenzeit aber auch fest, dass du es doch nicht unbedingt haben musst! Es ist bereits zu spät, weil das Kleidungsstück schon in deiner Einkaufstüte gelandet ist? Kein Problem, schließlich kannst du Fehlkäufe in den meisten Läden ganz einfach zurückgeben! Mit Hilfe der sogenannten „3-7-14-Regel“ kannst du herausfinden, ob du deine Shopping-Ausbeute wirklich zurückbringen solltest.