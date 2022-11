10 Serien-Küsse: Damon & Elena von The Vampire Diaries

Die beiden würde lieber sterben, als ohneeinander zu leben. Das wissen wir mittlerweile, aber bis es soweit war, war es ein laaaanger weg!

Denn eigentlich war Elena (Nina Dobrev) mit dem Salvator Bruder Stefan (Paul Wesley) in einer Beziehung, doch schon bei der ersten Begegnung mit Damon Salvator (Ian Somerhalder), dem Bad-Brother, war uns allen klar: Da knistert es ganz schön.

In der zehnten Folge der dritten Staffel von „The Vampire Diaries“ war es dann endlich so weit, der heiße Vampir küsste seine Elena. 🧛🏻‍♂️💋