Schon öfter wurde bewiesen, dass es zwar beim ersten Eindruck darum geht, ob man jemanden vom Äußerlichen attraktiv findet oder nicht - beim zweiten Blick kommt es aber auf ganz andere Dinge an, die das Aussehen sogar in den Hintergrund treten lassen.Was genau sind aber nun die 10 Dinge, die Jungs an Mädels so viel mehr schätzen, als ein makelloses Aussehen? Worauf Jungs am Ende oftmals noch viel mehr Wert legen, siehst Du im Video.

1. Wenn sie ihm vertraut

Gegenseitiges Vertrauen ist so wichtig! Nichts ist schlimmer, als ständig voller Misstrauen dem Traum-Typen zu begegnen. Da kann man noch so schön sein ... Eifersucht ist kein Liebesbeweis!

2. Wenn sie Zeit für ihn hat

"Ist ja ganz toll mit dir, aber ich hab gerade keine Zeit!" Dabei möchte man doch so viel gemeinsame Zeit haben, wie möglich!

3. Wenn sie ihn unterstützt

Jungs mögen es, wenn ihnen der Rücken gestärkt wird - egal bei was! Hauptsache sie haben das Gefühl, dass ihr Girl voll und ganz hinter ihnen steht.

4. Wenn sie ihm Zuneigung schenkt

Yes, nur die kühle Schulter zeigen ist out! Zuneigung und Aufmerksamkeit wünschen sich Boys genauso sehr, wie die Mädels unter uns.

5. Wenn sie emotional ist

Jungs lieben Girls, die ihr "wahres Ich" zeigen und sich nicht hinter einer Maske verstecken. Authentizität und echte Persönlichkeit sind eben doch soooooo viel mehr wert!

6. Wenn sie stolz auf ihn sind

Boys lieben es, vor ihrer Traum-Dame zu glänzen und würden alles dafür tun, sie stolz zu machen. Girls sollten ihnen das Gefühl geben, ihr persönlicher Held zu sein!

7. Wenn sie ehrgeizig sind

Ehrgeizige Mädels wirken auf Jungs sehr anziehend, weil sie wissen was sie vollen und selbstbewusst ihr Ziel verfolgen. Wenn Girls voller Motivation so richtig durchstarten, können sie bei den Boys richtig Eindruck schinden.

8. Wenn sie Sinn für Humor hat

Die Modelmaße helfen leider nicht, wenn man keinen Spaß versteht und der Junge das Gefühl hat, dass das Mädel zum Lachen in den Keller geht. True story!

9. Wenn sie Essen genießen kann

Viele Mädels haben mit dem Essen so ihre Probleme. Boys finden das hingegen gar nicht cool! Kalorien zählen? - Da rennen die meißten Jungs weg und suchen sich lieber ein Mädel, dass eine gesunde Einstellung zum Essen hat.

10. Wenn sie selbstständig & unabhängig ist

Boys hassen es, wenn Mädchen klammern. Unabhängigkeit und Selbstständigkeit sind deshalb echte Anziehungspunkte, auf die Jungs bei Mädchen tatsächlich mehr stehen, als perfektes Aussehen!

