Zickenkrieg beim Bachelor: Überraschender Neuzugang sorgt für Zoff!

Seit vergangenem Mittwoch sind die Türen zur Bachelor-Villa in Mexiko geöffnet und 17 Rosenanwärterinnen kämpfen nur um eins: Das Herz des diesjährigen Junggesellen Andrej Mangold. Und bei so viel geballter Frauen-Power lässt der erste Zickenkrieg natürlich nicht lange auf sich warten. Vor allem nicht, wenn etwas passiert, womit keiner der Ladys gerechnet hat.

Die Ladys fahren ihre Krallen aus: Mit diesem Neuzugang hat keiner gerechnet!

Direkt in der ersten Nacht der Rosen heißt es schon für die ersten Kandidatinnen: Koffer packen. Profi-Basketballer Andrej schickte gleich drei Damen ohne Rose zurück nach Deutschland! Vielleicht um Platz für Nathalia Goncalves Miranda zu machen? Denn pünktlich zu Folge zwei stößt die 25-Jährige als überraschender Neuzugang dazu, um den Bachelor von sich zu überzeugen. Bei den Ladys dürfte die gebürtige Mexikanerin nicht wirklich für einen großen Freudenausbruch sorgen. Denn die rassige Schönheit ist sich sicher: "Ich bin die Richtige für den Bachelor. Ich werde alles geben. Ich bin ein Mensch, wenn ich etwas haben möchte, dann kämpfe ich auch.“ Na, das hört sich doch ganz danach an, als würde ihr die bisherige Flirt-Konkurrenz nicht wirklich etwas ausmachen. An Selbstbewusstsein mangelt es der neuen Rosenanwäterin nämlich auch nicht: „Mein Blick macht die Männer verrückt. Ich werde sehr oft angesprochen“, gesteht sie. Und rein optisch passt sie auch total in das Beuteschema des 31-Jährigen, wie er in einem Interview mit RTL verriet: "Mein Typ Frau ist eigentlich dunkelhaarig. Und auch vom dunkleren Hauttyp. Und die Augen. Ich stehe eigentlich auf den dunklen Typ Frau." Außerdem ist Nathalie richtiges Heiratsmaterial, denn sie verspricht sich die große Liebe von dem RTL-Kuppelformat. In der Pressemeldung heißt es: "Sie sucht einen Mann, der ihr das Gefühl von Geborgenheit gibt und dem sie endlich das Jawort geben kann." Mitstreiterin Steffi ist allerdings nicht sonderlich begeistert von dem Neuzugang: „Es ist nicht schön, dass noch jemand dazu gekommen ist.“ Das dürfte noch spannend werden in den nächsten Wochen.

Wie es mit Natahlie weitergeht und alle weiteren Infos zur Staffel und den Kandidatinnen findest du hier.