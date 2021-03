Zerbrochene Star-Freundschaften: Kylie Jenner & Jordyn Woods

Kylie Jenner (21) und Jordyn Woods (21) waren lange Zeit unzertrennlich. Doch dann erschütterte ein schlimmer Skandal ihre Freundschaft: Jordyn Woods hatte was mit Tristan Thompson, dem Ehemann von Kylies Halbschwester Khloé Kardashian. Das ist wohl Grund genug, um eine Freundschaft zu beenden! Ob Kylie Jordyn jemals verzeihen kann? Aktuell sieht es nicht danach aus. Gerüchte sagten sogar, Schwester Kloé Kardashian würde Kylie den Umgang mit Jordyn verbieten – was Kloé kürzlich sehr wütend dementiert hat! Aiaiai, rosig ist es hinter den Kulissen also definitiv nicht.