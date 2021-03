Zerbrochene Star-Freundschaften: Karlie Kloss & Taylor Swift

Model Karlie Kloss (26) und Sängerin Taylor Swift (29) waren lange Zeit ein Herz und eine Seele – oder sind sie es noch? Immer wieder tauchen Gerüchte auf, dass die beiden nicht mehr miteinander rumhängen. Zuletzt weil Taylor behauptete, dass sie sich von ein paar Menschen "getrennt hätte". Ob Karlie damit gemeint ist, ist unklar, aber in im Track "it's time to go" aus ihrem neunten Album "evermore" singt Swift über eine "Schwester", die als "Gaunerin" entlarvt wurde. Viele glauben, dass Kloss damit gemeint sein könnte, da sie Swift gerne als "Schwester" bezeichnete.