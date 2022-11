Zendaya Coleman verrät ihre Geheimnisse

Das süße "Shake it Up"-Girl verrät, was Du noch nicht über sie wusstest!

Sie ist erst 14 Jahre alt und auf dem Weg, ein großer Disney-Star zu werden. Zendaya Coleman spielt an der Seite von Bella Thorne in der Disney-Serie "Shake it Up die süße Rocky Blue.

Zendaya Coleman liebt es, zu singen und zu tanzen. Unseren Kollegen von J-14 hat sie verraten, was Du bestimmt noch nicht über sie wusstest.

Als Jüngste in ihrer Familie ist Zendaya Coleman das Nesthäkchen, denn sie hat zwei ältere Schwestern und zwei ältere Brüder, die alle selbst schon Kinder haben.

Am Set von Shake it Up bedient sie sich beim Catering nicht bei Braten und Würstchen, denn das hübsche Girl ist Vegetarierin und steht auf Gemüse, Kartoffelgerichte und leckere Salate. Außerdem steht sie total auf Schokolade. Egal, ob Schoki pur, Kekse oder Kuchen.

Hier kannst Du Dir ein kurzes Video von Zendaya ansehen!