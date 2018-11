Zayn Malik wird Bollywood-Sänger

Krass, damit hat wohl kaum jemand gerechnet: Der Ex-„One Direction“-Sänger Zayn Malik macht jetzt indische Musik!

Zayn Malik singt auf Hindi

Der ehemalige „One Direction“-Star Zayn Malik hat seine Fans mit einem neuen Song überrascht, den SO wahrscheinlich niemand erwartet hätte. Denn der 25-Jährige singt den Track „Allah Duhai Hai“ komplett auf Hindi. Das ist eine Sprache, die in den meisten Regionen Indiens gesprochen wird. Bisher war nicht bekannt, dass Zayn diese Sprache beherrscht! Der Track ist ein Coversong aus dem Film „Race 3“, einem indischen Actionthriller. Auf Instagram postete Zayn einen Teaser zu „Allah Duhai Hai“ und schrieb dazu „For The Fans“. Und die sind total aus dem Häuschen! „Ich liebe es“ und „Das ist einfach nur der Wahnsinn“, schrieben viele seiner Fans in den Kommentaren.

Zayn Malik: Das Video zum neuen Song

Das einzige, was die Überraschung des Ex-„One Direction“-Sängers noch perfekter hätte machen können, wäre ein passender Videoclip zu seinem Hindi-Song gewesen. Was wäre cooler gewesen, als Zayn Malik in einem Bollywood-mäßigen Video in einem bunten, indischen Festtagsoutfit zu sehen, inmitten von noch bunter gekleideten, wunderschönen Frauen, die um ihn herumtanzen? Leider ist von alldem weit und breit nichts zu sehen. Das Video ist komplett in schwarz-weiß gehalten und außer Zayns halbes Gesicht ist darin kein einziger Mensch zu sehen. Schade! Trotzdem hat der Clip allein auf YouTube innerhalb von drei Tagen über 4 Millionen Klicks bekommen! Und wir wollen uns auch nicht darüber beschweren, schließlich ist der Song an sich ja schon special genug!

