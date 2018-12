YouTuber Julien Bam tanzt jetzt an der Stange!

Dass Julien Bam ein begabter Tänzer ist, wissen wir wohl alle. Doch jetzt hat der YouTuber das Tanzen an der Stange ausprobiert!

Julien Bam sitzt in der Jury von "Masters of Dance"

Aufgepasst Leute, Julien Bam ist jetzt im Fernsehen zu sehen! Seit dem 13. Dezember läuft nämlich die neue Fernseh-Show "Masters of Dance" auf ProSieben und der YouTuber sitzt zusammen mit Nikeata Thompson, Vartan Bassil und Dirk Heidemann in der Jury! Zusammen wollen sie in der Casting-Show die besten Tänzer Deutschlands finden. Egal ob Hip Hop, Jazz, Salsa oder Ballett – wirklich jeder hat eine Chance. Worauf kommt es also an? "Es ist das gewisse Etwas und der besondere Mix aus Attitude, Gefühl, Körperhaltung und Individualität, der einen Tänzer einmalig macht", verrät Julien Bam, aber er geht noch viel weiter: "Wir werden bei der Show sehen, dass Tanz viel mehr ist. Tanzen kann in jeder Lage des Lebens helfen und hilft, Emotionen, Spaß, Trauer, Kummer und Lebensfreude zu verarbeiten." Die vier Dance-Master werden in den fünf Folgen um die besten Tänzer kämpfen, um sich ihre persönliche Dance-Crew zusammenzustellen. Diese Crews werden dann in Duellen gegeneinander antreten. Der Tänzer, der das Publikum am meisten begeistert, hat am Ende die Chance 50.000 € zu gewinnen. Moderiert wird die Sendung jeden Donnerstag von Rebecca Mir und Thore Schölermann.

Julien Bam tanzt an der Stange

Die Zuschauer lieben Julien Bam als Juror in "Masters of Dance". An Erfahrung fehlt es ihm jedenfalls nicht, schließlich eröffnete er erst dieses Jahr seine eigene Tanzschule, die "Bamschool". Wer gedacht hat, dass der Jury-Job leicht von der Hand geht, hat sich wohl geirrt. Denn Julien Bam muss auch selber ran! In der heutigen Folge probiert sich der YouTuber an der Pole Stange – gar nicht so leicht! Deshalb hilft ihm Tänzer Sergey ein bisschen. Juliens Pose sieht jedenfalls schon ziemlich professionell aus. Daran sieht man, dass der YouTuber wirklich Talent hat. Wer Julien Bams Tanz an der Stange nicht verpassen will, sollte heute Abend auf jeden Fall einschalten!

