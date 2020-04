YouTube-Star Logan Paul bettelt seine Fans an

Logan Paul: Er wird sie nicht los!

YouTuber Logan Paul ist bekannt dafür, gerne zu polarisieren und schlug sogar mal einen Mann bewusstlos. Doch es gibt anscheinend einige Dinge, die der Internet-Star inzwischen bereut. Eines davon, ist wohl der Kauf von zwei unglaublich teuren Sofas von Mercedes Benz für schlappe 90.000 Dollar! Diese Errungenschaft bereut Logan Paul inzwischen so sehr, dass er die Sofas jetzt so schnell wie möglich los werden will. Auf Craiglist (eine amerikanischer Online-Marktplatz, ähnlich wie Ebay) bietet Logan die beiden Sofas für gerade mal 20.000 Dollar zum Kauf an. Doch statt ihn mit Angeboten zu überhäufen, scheint sich wirklich niemand für die Sitzgelegenheiten zu interessieren. Stattdessen bekommt der YouTuber haufenweise lustige Nachrichten auf seine Anzeige, wie er in seinem letzten Vlog enthüllte. So schrieb ihm ein potentieller Käufer beispielsweise: „Niemand würde 20.000 Dollar für dieses hässliche Stück bezahlen.“ Ein anderer antwortete: „Hey Logan, niemand wird die Couch kaufen.“ Der YouTube-Star nahms allerdings mit Humor, griff dann aber zu drastischeren Maßnahmen, um die unbequemen Sofas ein für alle Mal loszuwerden.

Interesse sieht anders aus: Bis jetzt scheint wirklich niemand ernsthaft ein Auge auf Logan Pauls Sofas geworfen zu haben. Instagram @loganpaul

Logan Paul nutzt seinen Geburtag als Bestechungsversuch

Auf Instagram postete er jetzt eine Message an seine Fans: „Mein Geburtstag ist in zwei Tagen, und alles, was ich mir wünsche, ist, dass mir irgendjemand bitte diese verdammten Sofas abkauft.“ Später fügte Logan Paul außerdem hinzu: „Ich weiß, 90.000 Dollar für eine Couch auszugeben, ist F -- IST DUMM. Es ist eins von zwei Dingen in meinem Leben, die ich wirklich bereue. Aber das ist jetzt nicht wichtig. Was zählt, bist du und deine neue Couch, die von mir geliefert wird.“ Ob seine Bemühungen nun endlich Früchte tragen, bleibt abzuwarten.

Der letzte Ausweg: Logan bettelt seine Fans regelrecht an, ihm die lästigen Möbelstücke abzukaufen. Instagram @loganpaul

