"You – Du wirst mich lieben": Staffel 3 bestätigt?

Gerade erst haben wir uns über eine zweite Staffel der Netflix-Serie "YOU – Du wirst mich lieben" gefreut, jetzt soll schon eine dritte in Planung sein! Das verriet jetzt jedenfalls Hauptdarsteller Penn Badgley – unerlaubter Weise! 🙊 Aber ganz ehrlich: Jeder verplappert sich mal, oder? Und die Serien-Fans freuen sich total! In einem Interview wurde der ehemalige "Gossip Girl"-Star und "YOU"-Darsteller gefragt, wie es mit seiner Serien-Kollegin Victoria Pedretti und ihem Charakter Love Quinn weitergeht. Es sprudelte dann aus ihm heraus: "Ich glaube, in der dritten Staffel" – upps … Dann stoppte und bemerkte Penn Badgley wohl, dass er eigentlich noch gar nicht verraten darf, dass eine dritte Staffel geplant ist! Hier liest du übrigens, wie krass die Rolle in "YOU" für den Hauptdarsteller war …

Penn Badgley verrät Serien-Geheimnis von "YOU"

Penn Badgley merkte schnell, dass er sich wohl bezüglich der ditten "YOU"-Staffel verplappert hatte und meinte nur "Oh, Gott!". Um die Situation zu retten, fuhr der Schauspieler fort: "Ich weiß wirklich überhaupt gar nichts über die dritte Staffel". Hmm, ist klar … 😝 Also Penn, gibt es nun eine dritte Staffel, oder nicht? "Ich bin nicht die Person, die da irgendetwas offiziell dazu sagen kann", versuchte er, sich rauszureden. Ach, schon okay … Aber Fans sind sich sicher: Eine neue Staffel von "YOU – Du wirst mich lieben" ist ganz bestimmt schon fest eingeplant, wenn nicht schon längst abgedreht. YEAAAH!

Weitere Star-News und Interviews findest du in der aktuellen BRAVO, die du am Kiosk kaufen oder ganz einfach online im BRAVO Web-Shop zu dir nach Hause bestellen kannst!