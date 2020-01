Lebt XXXTentacion doch noch?

Rap-Star XXXTentacion musste sterben, weil er Opfer einer Straftat wurde. In der US-Amerikanischen Hiphop-Szene ist aktuell die Hölle los. Seit einigen Monaten fallen von aufstrebenden Newcomern bis hin zu gestandenen Superstars immer mehr Rapper den gesellschaftlichen Problemen der Vereinigten Staaten zum Opfer. Am 18. Juni 2018 wurde der Musiker im Alter von gerade mal 20 Jahren auf offener Straße mitten in Florida ausgeraubt und erschossen. Doch jetzt machten sich die Fans des toten Rappers Hoffnung: Lebt XXXTentacion noch, ist er zurück? Der Grund: Ein Foto, das ihn jetzt mit seinem guten Freund Trippie Redd zeigen soll – und zwar 2020! 😳 Aber was ist dran an der Story? 🤔

XXXTentacion: Mystisches Foto aufgetaucht

Rapper XXXTentacion war einer der besten Freunde von Trippie Redd. Wie der "Death"-Star uns im BRAVO-Interview verriet (hier kannst du das YouTube-Video dazu anschauen), haben die beiden sogar mal zusammen gewohnt! Sein Tod erschütterte Trippie deshalb umso mehr. Jetzt postete er ein Foto auf Instagram , das ihn mit seinem BFF XXXTentacion zeigt. Auffällig: Er hält fürs Spiegel-Pic ein neues iPhone in der Hand, das es noch gar nicht gab, als XXX noch gelebt hat! Heißt das also, dass er gar nicht tot ist?

XXXTentacion: Foto ist fake!

Auffällig: Trippie Redd hält auf dem Foto mit XXXTentacion ein iPhone 11 in der Hand – das kam aber erst 2019 auf den Markt. Aber auch, wenn man wirklich zwei Mal hinschauen muss, gibt's leider keine Hoffnung für alle Fans: XXXTentacion ist tot! Das Foto ist nämlich nur das Ergebnis einer Photoshop-Retusche. Zu schade … Hier siehst du das Interview mit Trippie Redd, in dem er uns von seiner Freundschaft zu XXXTentacion erzählt:

Weitere Star-News und Interviews findest du in der aktuellen BRAVO, die du am Kiosk kaufen oder ganz einfach online im BRAVO Web-Shop zu dir nach Hause bestellen kannst!