XXXTentacion: Album nach dem Tod!

XXXTentacion ist leider viel zu früh gestorben. Trotzdem gibt es wohl auch in Zukunft noch neue Musik von dem Rapper.

XXXTentacion: Plattenvertrag in Millionenhöhe

Dieses Album gilt schon jetzt als Hip-Hop-Veröffentlichung des Jahres! Der vor Kurzem in Florida ermordete US-Rapper XXXTentacion (✝20) könnte noch eine weitere Platte herausbringen – und zwar schon im Herbst 2018! Aktuell sickert nämlich eine äußerst interessante Information durch: Der umstrittene und gleichzeitig gefeierte Musiker hatte wohl einige Wochen vor seinem viel zu frühen Tod einen neuen Plattenvertrag in Millionenhöhe unterschrieben!

XXXTentacion: Neues Album noch in diesem Jahr?

Berichten der "New York Times" zufolge soll Jahseh Dwayne Onfroy – wie der verstorbene Rapstar mit bürgerlichem Namen hieß – einen Deal über zehn Millionen Dollar mit dem amerikanischen Musiklabel Empire an Land gezogen haben. Dass das damit verbundene Album auch nach seinem Tod auf den Markt kommen wird, ist ziemlich sicher. "XXXTentacion hatte noch zu Lebzeiten eine beachtliche Menge an Musikmaterial fertiggestellt", erklärte Ghazi Shami, der Gründer der Plattenfirma. Zum konkreten Erscheinungstermin wollte er sich allerdings nicht äußern. Insider der Hip-Hop-Szene spekulieren jedoch, dass die bisher unveröffentlichte Musik von XXXTentacion nicht vor Oktober erscheinen wird.

XXXTentacion: Musikalisches Phänomen

Das vergangenen Monat auf offener Straße erschossene Hip-Hop-Ausnahmetalent geriet in der Vergangenheit immer wieder in Konflikt mit dem Gesetz und sorgte deswegen wiederholt für Kontroversen. Mehrmals saß der Rapper im Gefängnis, unter anderem wegen Freiheitsberaubung und gefährlicher Körperverletzung. Der Empire-Boss Ghazi Shami glaubt trotz aller Vorwürfe an den begabten Künstler und bezeichnet XXXTentacion als "musikalisches Phänomen".

