"XO,Kitty": Was ist nach den "To All the Boys"-Filmen passiert?

In "To All The Boys I’ve Loved Before", dem ersten Teil der Film-Reihe, ist Kitty gerade mal neun Jahre alt. In "XO, Kitty" ist Kitty ca. 16 Jahre alt, also genauso alt, wie Lara Jean im ersten Film. Sie ist viel reifer und bodenständiger und glaubt immer noch an die Liebe. Geht dabei aber etwas logischer vor, da sie immer noch dabei ist, herauszufinden, wer sie ist und mit wem sie zusammen sein will. Was ist in den letzten 7 Jahren also passiert? Nach dem Ende der Film-Reihe mit "To All The Boys I've Loved Before: Always and Forever" ist Lara Jeans aufs College gegangen und ist laut Kitty auch noch mit Peter zusammen. Kitty und Dae sind auch noch ein Paar, obwohl sie sich seit Kittys Besuch in Seoul mit ihrer Familie nie wieder persönlich getroffen haben.