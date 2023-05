Twilight-Star Taylor Lautner total verändert!

Fakt ist: Der Taylor von heute ist nicht mehr der Taylor von damals. Und das ist auch total okay so! Wir "Twilight"-Fans sind sicher auch alle älter geworden, oder?

Aber: MANCHE "Fans" sind alles andere als erwachsen geworden – denn sie greifen Launter ganz schön hart an!

Über dieses Mobbing hat sich Taylor nun in einem Instagram Video geäußert.

Er erzählt, dass unter Postings über ihn auf Instagram oft krass verletzende Kommentare zu finden sind. 🫣 Anschließend zeigt er einige davon. Dort steht:

"Der Typ ist aber nicht gut gealtert"

"Bro, wo sind denn seine Haare hin!"

"Der sieht aus wie alter Brokkoli"

"Er sieht wie sch**ße aus"

"Er ist wie eine Rosine gealtert!"

Und solche verletzenden Worte lassen auch einen knallharten (Ex-) Werwolf nicht so ganz kalt!

Taylor sagt in seinem Video-Statement:

"Ich versuche körperlich und geistig gesund zu leben. (...) Aber als ich gerade durch Instagram gescrollt habe und Kommentare las, hat das alte Gefühle wieder hochgebracht und mir gezeigt, warum ich Kommentare sonst eigentlich nie lese. (...)

Vor zehn, fünf, vielleicht sogar vor zwei oder drei Jahren, wäre mir sowas sehr unter die Haut gegangen. Ich hätte mich verkrochen und wäre nicht mehr vor die Tür gegangen. Ich war schon mal in der Situation, in der ich mich nicht mal in den Supermarkt getraut habe, weil ich Angst davor hatte, dass ein Bild von mir gemacht wird. (...) Das war eine sehr kranke Zeit.

Der Grund, weshalb es mir mal so ging und ich mich so gefühlt habe war, weil ich auf falsche Werte gesetzt habe. Wenn man seine eigenen Werte davon abhängig macht, was andere von dir denken, fühlt man sich auch so. Aber wenn man sich darauf konzentriert, wer man ist, was wichtig ist, was man liebt, dann wird dir sowas nicht mehr nahe gehen!

Ich bin froh, dass ich das erkannt habe. Ich will nicht lügen und behauten, dass mich sowas heute nicht mehr trifft – dann würde ich jetzt nicht darüber reden. Aber ich hinterfrage mich deswegen nicht mehr.

Was ich sagen will: Achtet immer darauf, was wirklich wichtig ist.

Und: Seid nett zueinander! Das ist doch nicht so schwer. Ich liebe euch und ich wünsche euch einen tollen Tag!"

Hier sein Original Statement