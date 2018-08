WTF! ER beißt Camila Cabello in die Nippel!

What? Sängerin Camila Cabello wurde tatsächlich in die Nippel gebissen und nimmt das nun mit Humor.

Camila Cabello: Sie wurde in die Nippel gebissen!

Sängerin Camila Cabello ist wunderschön, mega erfolgreich und eine wundervolle Hundemama. Mit ihren Fans teilt sie regelmäßig auf ihren Social-Media-Kanälen lustige Situationen mit ihren beiden Hunden Thunder und Leo. Ihr jüngster Instagrampost toppt aber wirklich alles. Auf dem Video sieht man sie mit einem ihren süßen Hunde rumtollen dazu schreibt Camila: "Du hast meine Beine, Hände und sogar mein Brustwarzen zerbissen, aber ich weiß es ist nur, weil du deine eigene Stärke noch nicht kennst. Du bist nur ein Baby und ich liebe dich (auch wenn ich fürchte, du bist tödlich) #NationalDogDay2018 thunder & leo ❤️ PS. Bitte entspann dich". Ihr Welpe hat Camila tatsächlich in ihre Nippel gebissen, doch die schöne Sängerin nimmt das mit Humor.

Camila Cabello: Süßes Video

Camila Cabellos Hunde, Leo und Thunder, ziehen in einem weiteren niedlichen Video, dass sie mit den Fans geteilt hat, die Aufmerksamkeit auf sich. Während die Sängerin an den "Teen Choice Awards 2018" nicht teilnehmen konnte, nahm Camila drei Surfbretter auf und teilte das süße Video mit ihren Welpen, um den Fans dafür zu danken, dass sie für sie gestimmt hatten. "Der schlechte Teil ist, dass Leo und Thunder schreckliche Zuhörer sind und alles, was ihnen wichtig ist, sind Bälle", schrieb Camila. "Auch ich wurde bei der Erstellung dieses Videos definitiv verletzt und Leo und ich sprechen nicht mehr miteinander." Sie fügte hinzu, "WIR HABEN LETZTE NACH DREI TEEN CHOICE AWARDS GEWONNEN UND DAS ALLES NUR DANK EUCH !!!!!! Das ist so unglaublich vielen Dank für die Abstimmung, ich liebe euch so sehr !!!! 💞💞💞💞💞 # teenchoiceawards2018."

