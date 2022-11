Wird Kevin Jonas durch seinen kleinen Bruder Frankie ersetzt?

Nick, Joe und Kevin Jonas sind spätestens seit "Camp Rock" total berühmt. Ihr kleiner Bruder Frankie will das jetzt auch schaffen. Wird er Kevin bei den Jonas Brothers ablösen?

Bis vor kurzem kannte ihn kaum jemand: Den vierten Jonas Brother Frankie Jonas (9). Er ist kein Mitglied der Band und stand deswegen immer im Hintergrund. Doch das soll sich jetzt ändern. Durch seine kleine Rolle in"Camp Rock 2" wird Frankie sicher bald einige Fans mehr haben. Schon jetzt gibt es Gerüchte: Soll Frankie seinen Bruder Kevin (22) in der Band ersetzen?

Die amerikanische Website "PerezHilton.com" berichtet, dass Kevin die Band verlassen soll und Frankie seinen Platz einnehmen will. Frankie dürfte in diesem Fall nicht besonders viel Mitleid mit seinem ältesten Bruder haben: Kürzlich wurde er gefragt, welchen seiner Brüder er am liebsten hat. Frankie verriet, dass Nick sein Lieblingsbruder ist, Kevin mag er am wenigsten.

Keine gute Zeit für Kevin. Gerade erst wurde bekannt, dass seine Frau Danielle (23), mit der er seit Ende letzten Jahres verheiratet ist, nachts nicht mehr im selben Zimmer schlafen möchte wie Kevin. Eine Quelle verriet:

"Sie sind total verliebt und wollen unbedingt ein Baby, aber Danielle hält Kevins Schnarchen nicht aus, deswegen schläft sie jetzt im Gästezimmer . . ."

Armer Kevin. Aber wieso wollen die Jonas Brothers nicht einfach zu viert auf die Bühne? Die Fans würden sich sicher freuen!