Wir machen dich zum Megastar!

Wer nichts wagt, der nichts gewinnt! So dachten auch MTV-Moderatorin Mirjam Weichselbraun, Schauspielerin Jessica Schwarz oder Unter Uns-Darsteller Milos Vukovic - und bewarben sich bei der BRAVO Boy & Girl Wahl. Zum Glück, denn damit starteten sie ihre Mega-Karrieren!

Wie Mirjam, die 2000 bei der BRAVO Boy & Girl Wahl mitmachte - und siegte. Heute jettet sie als MTV-Moderatorin um die Welt und trifft Megastars von Anastacia bis Usher! Auch Jessica hat 1993 die BRAVO Boy & Girl Wahl gewonnen. Danach war sie als Model in Mailand, New York und Paris angesagt. 2001 moderierte sie für VIVA. Heute ist Jessi Schauspielerin (zuletzt im Film Kammerflimmern) und mit Kinostar Daniel Brühl verlobt. Auch ohne Sieg starteten Kandidaten durch: So wurde Unter Uns-Star Milos Vukovic im Finale der BRAVO Boy & Girl Wahl 1999 entdeckt!