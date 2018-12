X-Mas: So feiert man Weihnachten in Polen!

Gibt es bei den Polen auch ein leckeres Weihnachtsessen? Aber klar, erfahr hier wie X-Mas in Polen gefeiert wird!

In Polen beginnt die Weihnachtszeit mit dem 1. Advent. Die Adventszeit ist eine Fastenzeit, die erst mit Heiligabend endet. Normalerweise wird Weihnachten bei den Polen in der Großfamilie gefeiert. Das "Wigilia" (dt. Weihnachtsessen) beginnt laut Tradition erst, wenn der erste Stern am Himmel aufgetaucht ist.

Außerdem wird an Weihnachten in Polen grundsätzlich ein Gedeck mehr aufgelegt um ein Zeichen der Gastfreundschaft zu setzen. An jedem Gedeck liegt ein "Oplatek" (dt. Oblate), also eine dünne Teigplatten aus ungesäuertem Mehlteig. Meist sind die Oblaten mit Heiligenbildern bedruckt.

Bevor alle anfangen zu essen, geht jeder mit seiner Oblate reihum zu jedem anderen Familienmitglied, gibt ein Stück seiner Oblate ab und bricht sich eins Stück von den anderen Familienmitgliedern. Dabei werden sich die besten Wünsche für das kommende Jahr zugesprochen.

Das polnische Weihnachtsessen besteht traditionell aus zwölf verschiedenen Gerichten was auf die zwölf Apostel zurückgeht. Serviert wird dann eingelegter Fisch, Karpfen in Biersauce, "Pierogi" (gefüllte Teigtasche aus Hefe oder Blätterteig) und Mohnkuchen. Die Polen essen bis zum 25. Dezember kein Fleisch, also auch nicht zum Weihnachtsessen.

"Boze Narodzenie" (dt. frohe Weihnachten)!

