Was ist bloß mit 50 Cent passiert?

Krass! Für den Film "Things Fall Apart" hungerte sich 50 Cent (34) von ca. 97 Kilo auf 72 Kilo herunter - und das in kürzester Zeit!

Das Ergebnis sieht wirklich erschreckend aus - aber Fiddy ist schon wieder auf dem Weg zu seiner alten Figur: "Ich esse. Ich bin im Nu wieder in Form!", erklärt er. Für seine Schauspiel-Karriere nimmt der Rapper solche Strapazen gern in Kauf - hoffentlich ruiniert er sich so nicht seine Gesundheit!