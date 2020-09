Deine Schrift enthüllt deinen Charakter

Ganz richtig gelesen: Die Art und Weise, wie du deinen Füller oder Bleistift führst, verrät eine Menge über dich und deine Persönlichkeit. Du willst wissen, was es bedeutet? Dann schreibe einen Satz auf und schau dir diese Theorien an. Das Ganze ist natürlich keine vollständige Persönlichkeitsanalyse - aber immerhin eine schöne Spielerei, an der auch ein Funken Wahrheit hängt. Übrigens: Natürlich kannst Du auch die Schriften Deiner Freunde auf diese Weise analysieren!