The Voice Star: Heftige Drohung nach Rauswurf

Das Ende seiner "The Voice"-Reise kam unerwartet

Er galt als der Favorit der Show: Anouar Chauech. Der 26-jährige Student verzauberte mit seiner Stimme vom ersten Moment an. Auch die Sängerin Sarah Conner drückte den Buzzer und gewann die Stimmengewalt für ihr Team. Doch das seine Reise jetzt so kurz vor den Sing-Offs enden würde, war für viele ein Schock.

"The Voice"-Rausschmiss wegen Fehlverhalten

Am Sonntagabend verkündete der Coach das Ende ihres vielversprechenden Kandidaten. Anouar Chauech wurde wegen Fehlverhaltens aus der Sendung geschmissen. Der 26-Jährige habe sich nicht an die Regeln gehalten. "Im Umfeld der Proben hat er mehrfach gegen die Werte verstoßen, für die 'The Voice' steht: Fairness und respektvoller Umgang miteinander", so der Senderverbund ProSieben/Sat.1. Doch was genau vorgefallen ist, wurde nicht kommuniziert.

Anouar Chauech bezieht Stellung

In einem Instagramvideo bezogt der Sänger kurz nach dem Rausschmiss Stellung: "Ich möchte, dass ihr wisst, dass jede Geschichte immer zwei Seiten hat und man nicht alles glauben kann, was gesagt oder veröffentlicht wird. Ich werde mich zu gegebener Zeit zu allem äußern und euch alles aus meiner Sicht berichten. Dann könnt ihr euch alle selbst ein Bild machen."

"The Voice"-Kandidat postet Drohung

Doch jetzt das! Auf seinem Instagramkanal postete der Sänger eine Drohung: „Jeder kriegt, was er verdient“. Vielleicht richtet sich die Drohung an den anderen Ex-Kandidaten Anton Verzani, der in derselben Folge die Show freiwillig verlassen hat, weil er nach eigenen Angaben „überfordert“ war. Aber was er wirklich damit meinte, werden wir wahrscheinlich bald erfahren.

Diese Nachricht postete der Ex-"The Voice"-Kandidat nach seinem Rauswurf

