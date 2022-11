Verliebt? Wann und wie Du es sagst...

Du bist unsicher, wie Du ihm/ihr Deine Liebe gestehen sollst? Wir geben Tipps, in welchem Moment und auf welche Weise Du es wagen kannst...

Du kannst es nicht länger für Dich behalten, dass er/sie Dein Herz höher schlagen lässt? Jetzt musst Du Dir nur noch überlegen, wie, wo und wann Du es am besten sagst. Damit es Dir leichter fällt, haben wir einige Tipps für Dich zusammengestellt. Sie sind vor allem nützlich, wenn Du nicht ganz sicher bist, wie Dein Schwarm für Dich fühlt. Die Angst vor Ablehnung hält nämlich viele Jungen und Mädchen davor zurück, offen zu ihren Gefühlen zu stehen. Das ist menschlich und ein wichtiger Schutz für Deine Seele. Sagst Du aber nichts, erfährt er/sie vielleicht nie von Deiner Liebe. Aber wenn Du den nötigen Mut aufbringst, ihm/ihr Deine Gefühle zu offenbaren, kann schon bald ein Liebespaar aus Euch werden.

Wir erklären, wie Du es angehen kannst.

Wie lange Ihr Euch kennen solltet...!

Du musst nicht gleich beim ersten Date mit Deinen Gefühlen herausplatzen. Außer, zwischen Euch ist eindeutig alles klar und Du bist ganz sicher, dass es ihn/sie auch voll erwischt hat. Dann gibt es keinen Grund zu warten.

Wenn Du jedoch nicht ganz sicher bist, ob Ihr Euch vielleicht bisher nur gut versteht, eher Freunde seid oder einfach noch nicht richtig miteinander vertraut - dann warte noch ein Paar Treffen ab. Die Hemmungen werden weniger, wenn Ihr Euch besser kennt. Und außerdem kannst Du nach jedem neuen Treffen besser einschätzen, wie es um seine/ihre Gefühle für Dich steht.

Der richtige Moment!

Bist Du sicher, dass die Zeit reif ist für Dein Liebesgeständnis, dann warte nicht länger. In dem Moment, wo Du es fühlst, sagst Du es einfach: "Ich hab mich in dich verliebt!" Das kann im Kino oder an der Bushaltestelle sein. Egal! Wenn Du es fühlst, dann kommt es in diesem Moment am ehrlichsten. Besser, als wenn Du einen bestimmten Moment abwartest.

Bist Du jedoch ein totaler Romantikfreak, kannst Du die Situation natürlich auch besonders schön und stimmungsvoll gestalten. Das hat jedoch den kleinen Nachteil, dass Du vielleicht den ganzen Tag total gestresst bist, weil Du Dir so fest vorgenommen hast, es ihm/ihr heute zu sagen. Da ist es manchmal besser, wenn Du den Gefühlen lieber freien Lauf lässt und alles etwas mehr auf Dich zukommen lässt.

Die richtigen Worte!

Es muss nicht immer ein hollywoodreifes "Ich liebe dich!" sein, wenn Du Deinem Schwarm Deine Gefühle offenlegst. "Ich hab mich total in dich verliebt!" klingt auch schön.

Es geht auch weniger direkt und trotzdem ziemlich eindeutig: "Ich kann nur noch an dich denken." Oder: "Ich hab immer total Bauchkribbeln in deiner Nähe." Oder: "Ich hab mich schon den ganzen Tag auf unser Treffen gefreut."

Die Reaktion Deines Schwarms zeigt Dir dann nämlich, woran Du bist. Ein: "Geht mir genau so!" wäre dann zum Beispiel ein gutes Zeichen. Entgegnet er/sie jedoch nichts, halte Dich erst mal mit weiteren Gefühlsäußerungen zurück, bis Ihr Euch besser kennt. Vielleicht ist er/sie nur schüchtern...

Es geht aber auch ohne Worte! Denn ein Kuss sagt viel mehr als mancher schöne Satz. In ihn kannst Du all Deine Gefühle legen und keinen Zweifel an Deiner Liebe lassen.

Du traust Dich einfach nicht?

Dann mach es anders. Taste Dich langsam an das Thema heran. Zum Beispiel, in dem Du Fragen stellst. "Hast du schon mal jemandem gesagt, dass du dich total in ihn/sie verliebt hast?" Oder: "Was meinst Du: Wie gut sollte man sich kennen, bevor man ihm/ihr sagt, dass man sich verliebt hat?" Vielleicht auch: "Bist du gerade verliebt?" Durch solche Fragen kannst Du ein bisschen vorfühlen, wie er/sie über das Thema Liebe denkt. Vielleicht ergibt sich auch ein unerwartet offenes Gespräch, weil Ihr gegenseitig ein paar Schritte aufeinander zu macht, was den Einblick in Euer Gefühlsleben angeht.

Seine oder ihre Reaktion auf Deinen Abschiedskuss auf die Wange kann übrigens auch viel aussagen. Eine gute Variante, wenn Du nicht so gern über Gefühle redest.

Wie auch immer Du es angehst - Du kennst das Sprichwort: "Wer nicht wagt, der nicht gewinnt!" Etwas Mut und Risikobereitschaft gehören einfach dazu, wenn wir anderen von unseren Gefühlen erzählen und uns damit verletzbar machen. Versuche trotzdem, diese einmalige Aufregung zu genießen. Du willst schließlich etwas sehr Liebes zu ihm/ihr sagen.