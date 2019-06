Verliebt in den Ferien! Was jetzt?

Auf Flirtkurs: Es hat gefunkt!

Oft passiert es schneller, als man denkt 😍: Man sieht diese eine Person, die Blicke treffen sich, und man kann einfach nicht mehr wegschauen! Aber was nun? Das Wichtigste ist: Dranbleiben und sich einfach mal trauen, einen Schritt auf sie/ihn zuzugehen. Denn nur so kann dein Schwarm auf dich aufmerksam werden. Probier es also einfach mal mit einem Lächeln! Der Blickkontakt ist hergestellt, und du bekommst ein Lächeln zurück? Super, der Anfang ist gemacht! Denn schon bist du auf Flirtkurs!

Es ist soweit: Die erste Berührung!

Sie hat es in sich und ergibt sich oft ganz spontan! Sei es beim Rumalbern im Pool oder beim Chillen am Strand – wann es passiert, ist oft nicht vorherzusehen. Und genau das bedeutet Aufregung pur! Doch egal, wie heiß die Stimmung gerade ist: In welchem Tempo ihr euch näherkommt, entscheidet ihr immer noch gemeinsam.

Aufgepasst! Was ist in welchem Land unter Jugendlichen erlaubt ist, erfährst du hier: Sex im Urlaub: Wo, ab wann und mit wem?

Wie geht es nach dem Urlaub weiter?

Vielleicht liegt es daran, dass man in einer anderen Umgebung ist und den Alltag vollkommen vergisst. Oder an den aufregenden Gefühlen, die man plötzlich für jemanden hat. Doch es fühlt sich so an, als vergeht die Zeit wie im Flug! Denn schon bald ist es so weit: Man zählt die letzten Tage, die man noch zusammen hat, bevor es heißt: Abschied nehmen. Vor allem die Frage „Wie geht es weiter, wenn man wieder zu Hause ist?“ lässt einen nicht mehr los! Aber ob aus dem Ferienflirt nur eine schöne Erinnerung oder doch die ganz große Liebe wird, habt ihr in der Hand! Du möchtest sie/ihn auf jeden Fall wiedersehen? Dann trau dich, dies auszusprechen! Es muss nämlich noch lange nicht vorbei sein! Denn das Ende eines kleinen Ferienflirts kann der Anfang einer ganz großen Beziehung sein!

