Vater von Eminem verstorben: Ihre traurige Geschichte

Eminems Vater ist tot

Schlimme Nachrichten für den King of Hip Hop Eminem: Sein Vater Marshall Bruce Mathers Jr. ist überrraschend verstorben. Der 67-Jährige lebte in Fort Wayne (Indiana), wo er laut Angehörigen und Nachbarn (so das News-Portal TMZ) diese Woche einen schweren Herzinfarkt erlitt, von dem er sich nicht mehr erholte. Wie sehr es den Rapper aber tatsächlich mitnimmt, ist unbekannt. Denn bisher äußerte er sich nicht dazu. Allerdings ist seit Langem bekannt, dass Eminem seinen Vater verachtete, für das, was er ihm angetan hat...

Sein Vater hat Eminem als Kind verstoßen

Eminems Eltern heirateten als seine Mutter Debbie 15 und sein Vater 22 Jahre alt waren. Nur zwei Jahre danach kam er dann auf die Welt als Marshall Bruce Mathers III. Allerdings hielt die Ehe nicht und sein Vater verließ die Familie. Er zog nach Kalifornien und gründete dort mit einer anderen Frau eine neue Familie. Sie bekamen zwei Kinder. Währenddessen durchlebten Eminem und sein Bruder die Hölle. Denn ihre Mutter war schwer drogenabhängig und litt unter dem Münchhausen-Stellvertretersyndrom. Sein Vater dagegen meldete sich nie bei den beiden. Alle Briefe, die Eminem an ihn schrieb kamen wieder zurück und auch telefonieren wollte Bruce nie mit seinem Sohn. Im Song "Cleaning Out My Closet" rechnet der Rapper mit seinem Erzeuger ab und singt zum Beispiel: "Ich frage mich, ob er mich zum Abschied geküsst hat. Nein eigentlich nicht. (...) Ich wünschte mir verdammt nochmal, er würde sterben". Heftig! Weiter erklärt er im Track: "Ich schaue Hailie an und kann mir nicht mal vorstellen, sie zu verlassen". Mit der letzten Zeile meint Eminem seine Tochter Hailie, auf die er sehr stolz ist. Außerdem hat der Star noch zwei Töchter, Whitney und Alaina, für die er sicherlich das Gleiche empfindet.

Remember #Eminem's daughter Hailie Scott Mathers? Here's what she looks like today...😮 pic.twitter.com/tVRGrbcFC8 — Tell Tales Entertainment (@TellTalesOnline) 25. März 2017

