Stolzer Eminem: Tochter Hailie Jade macht Schulabschluss mit Auszeichnung!

Für sie ließ er Drogen und Alkohol-Konsum bleiben, für sie kaufte er sich ein Haus und wurde zum fürsorglichen Vater, für sie würde er alles tun! Eminem (41) liebt seine Tochter Hailie jade Scott (18) über alles! Und jetzt hat die Blondine ihren Papa richtig stolz gemacht! Mit Auszeichnung schaffte sie ihren Hig School-Abschluss in ihrer Heimat Michigan.

Papa Eminem ist mega stolz darauf, dass seine Tochter Ziele hat und nicht auf die schiefe Bahn gerät. Er will, dass sie ein besseres Leben führt und weniger Probleme hat, als er selbst inh seiner Jugend! Nun will die Blondine an der Michigan State Unitversity Psychologie oder Wirtschaft studieren. Klingt toll!