Eminem is back - mit seinem neuen Video!

In seinem Comeback-Song "We Made You" teilt Eminem mal wieder kräftig aus! Welche Promis kriegen ihr Fett weg?

Darauf haben die Fans sehnsüchtig gewartet: Mega-Rapper Eminem (36) meldet sich zurück! Am 18. Mai erscheint sein neues Album "Relapse" - fünf Jahre nach seinem letzten Studioalbum "Encore!

Aber zuerst veröffentlichte Eminem jetzt den Clip zu seinem neuen Song "We Made You" - Regie führte Joseph Kahn, mit dem Em bereits beim Video zu "Without You" zusammengearbeitet hat:

"Damals erweckte er den Song mit dem Clip zum Leben, und ich dachte, dass das Gefühl der neuen Platte mich an genau diese Zeit erinnert - deshalb wollte ich unbedingt mit Joseph zusammenarbeiten", so Eminem laut "Universal". "Als wir die ersten Ideen für den Clip zusammen hatten, konnten wir etwas rumspinnen und improvisieren."

Über die Single sagt der Rapper: "Das ganze Konzept hinter dem Song 'We Made You' entstand, als ich den Refrain gehört habe 'You're A Rockstar, Everybody Wants You'. Ich dachte nur: Wie kann ich das drehen, auf meine Weise erzählen? Heiße Tussis die mich nicht wollen, dann erzähle ich ihnen, was sie machen sollen - es ist ein bisschen wie umgekehrte Psychologie. Aber ob es so aufgeht, wie ich es mir denke, werden wir erst sehen, wenn die Platte auf den Markt kommt."

Im Video werden diverse Promis durch den Kakao gezogen - unter anderem Amy Winehouse, Jessica Simpson, Lindsay Lohan & Samantha Ronson, Jessica Alba, Jennifer Aniston & John Mayer. Außerdem feiern Dr. Dre und 50 Cent Gastauftritte!

