Vanessa: Endlich spricht sie über den Nacktfoto-Skandal!

Über ihre Nacktfotos, die im September 2007 im Internet aufgetaucht waren, verlor Vanessa Hudgens lange kein Wort. Jetzt bricht sie ihr Schweigen!

Als im September 2007 plötzlich Nacktfotos von Vanessa Hudgens (19) im Internet auftauchten, auf denen sie sich lasziv vor der Kamera räkelte, ging ein Aufschrei durch die "High School Musical"-Fangemeinde! Vanessas blitzsauberes Image litt erstmal gewaltig unter diesem Skandal. Auf eine ausführliche Erklärung, warum sie die Bilder machte, mussten ihre Fans lange warten ... bis jetzt!

In der Februar-Ausgabe des "Seventeen"-Magazins bricht Vanessa in einem Interview endlich ihr Schweigen: "Das war etwas, das privat bleiben sollte und auch wenn es das nicht mehr ist, würde ich es gerne so privat halten wie es mir möglich ist. Es war ein sehr traumatisches Erlebnis und ich bin total bestürzt darüber, dass das passiert ist. Ich hoffe, dass meine Fans etwas aus meinem Fehler lernen und kluge Entscheidungen treffen. Aber ich wäre nicht in der Lage gewesen, all das durchzustehen, wenn ich nicht meine Familie, Freunde und Fans gehabt hätte, die mich die ganz Zeit über unterstützt haben."

Ganz besonders wurde Vanessa von ihrer Mom unterstützt, die trotz des ganzen Trubels immer zu ihrer Tochter gehalten hat, wie Vanessa erzählt: "Ich war ganz offen mit ihr und sie war so süß! Sie meinte : 'Naja, es kann sich doch jeder ausziehen, wenn er will.' Meine Eltern haben mich total unterstützt. Und sie wissen, dass ich ein Teenager bin und Kinder nun mal gelegentlich dumme Sachen machen. Es ist sehr bedauerlich, dass man wegen des Internets heutzutage einfach keine Privatleben mehr hat!"

Übrigens stand auch Vanessas Freund und "High School Musical"-Kollege Zac Efron (19) die ganze Zeit zu seiner Freundin und darüber ist Vanessa total dankbar und glücklich:"Er macht mich glücklich. Er weiß ganz genau wie er mich zum Lachen bringen kann!"

