"The Vampire Diaries" Nina Dobrev wagt nächsten Liebes-Schritt

"The Vampire Diaries"- Star Nina Dobrev: Ihre Beziehung mit Shaun White

Sie sind aus zwei komplett verschiedenen Welten: Sie wurde als blutsaugender Vampire in der Erfolgs-Serie "The Vampire Diaries" bekannt, er war erfolgreicher Snowboarder, der drei goldene Medaillen bei den Olympischen Winterspielen gewinnen konnte.

Trotzdem fanden die beiden zusammen und könnten glücklicher nicht sein. Und Gemeinsamkeiten haben Nina Dobrev und Shaun White auch einige: Sie lieben TikTok, ihre verwöhnten Hunde und das Reisen. Die Quarantäne-Zeit am Anfang der Corona-Pandemie verbrachten sie zusammen und diese brachte sie noch näher. Doch jetzt geht das Paar einen weiteren großen Schritt.

Nina Dobrev und Shaun White planen ihre Zukunft

Nina und Shaun "haben gerade erst eine gemeinsame Wohnung" in New York City bezogen. Es ist für die beiden das erste Mal, dass sie langfristig dort leben. "Sie freuen sich darauf, die Stadt gemeinsam zu erkunden", so ein Insider. Gemeinsam in eine andere Stadt zu ziehen und dort zusammenleben, ist für beide ein ganz neues Erlebnis. Als sie das letzte Mal miteinander lebten, war dies in Ninas Haus in Hollywood, welchem sie in einem großen Projekt ein Make-Over verpassten und es unter anderem zu zweit von außen neu anstrichen. Nun haben sie sich entschlossen, ihr erstes gemeinsames Zuhause auf der anderen Seite der USA aufzubauen, um sich auf ihre zukünftigen Projekte zu konzentrieren. Nina hat ganze vier Filme, die innerhalb des nächsten Jahres erscheinen werden und Shaun arbeitet an seinem eigenen Unternehmen 'White Space', welches im Oktober dieses Jahres an den Start gehen soll.

