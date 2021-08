In „The Vampire Diaries“ kannten und liebten die Fans Schauspielerin Nina Dobrev als Elena Gilbert. Das Mädchen landet in der Show in einem der beliebtesten Liebesdreiecke der Serien-Geschichte – zumindest für die Fans! 😉 Die Zuschauer*innen verfolgten über Jahre die Aufs und Abs zwischen Elena und den beiden Vampir-Brüdern Stefan und Damon Salvatore. Bis sich die Schauspielerin dazu entschloss, die Serie zu verlassen. Fans dachten, nun würde ihre Karriere richtig durchstarten, immerhin hatte sie ja bereits den Grundstein mit „The Vampire Diaries“ gelegt. Doch es kam alles anders und zumindest die Fans sind sich ziemlich über den Grund dafür einig!

10 Stars, die in der Schule gemobbt wurden

Warum verließ Dobrev die Show?

Bis heute hält sich das Gerücht, dass die Trennung zwischen Dobrev und Serienkollegen Ian Somerhalder (Damon) Schuld am Serien-Aus von „The Vampire Diaries“ sei. Doch das ist Quatsch – zumindest, wenn man Dobrev glaubt, für die schon seit Folge 1 der Show klargewesen sei, dass ihre Reise mit Elena nicht länger als sechs Staffeln gehen soll. Das war damals zumindest ihre Erklärung auf Instagram! Einige Fans sind der Überzeugung, dass bereits hier ihr größter Fehler begannen wurde, als sie einer immens erfolgreichen Serie (in der sie auch noch die Hauptrolle hatte!) den Rücken kehrte. Tatsächlich wollte Dobrev sich den Filmen widmen – nachvollziehbar, nachdem sie sechs Jahre lang dieselbe Figur (und deren Doppelgängerinnen) gespielt hatte. Doch der Sprung auf die große Leinwand verlief nicht ganz so erfolgreich, wie sie sich das vielleicht erhofft hatte.

Hätte sie Serien nie für Filme verlassen dürfen?

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Instagram ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch den Datenschutzmanager. Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

Es ist nicht so, dass die Schauspielerin so gar keinen Erfolg gehabt hätte im Film-Business. Immerhin hat sie laut IMDb bei einigen Filmprojekten mitgespielt – allerdings war keines der Projekte ein wirklicher Hit. Sie ist so sehr in den Hintergrund getreten, dass manche sich fragen, ob sie inzwischen nicht sogar pleite ist! Ganz so schlimm ist es wohl nicht, es scheint allerdings unter den Fans Konsens zu bestehen, dass Dobrevs Entscheidung, sich den Filmen zuzuwenden, im Nachhinein betrachtet wohl die falsche war. Andere sagen, die Entscheidung war weniger das Problem als der Zeitpunkt: Nach sechs Jahren in einer „Teenie-Show“ hätten viele Zuschauer*innen und auch Entscheidungsträger*innen im Business sie nicht mehr so ernst genommen. Wäre sie früher ausgetreten, hätte es vielleicht anders laufen können.

Mehr zum Thema

!-->!-->!-->