"The Vampire Diaries"-Moment von Stefan Salvatore

Überraschenderweise gehören Stefans lustigste Zitate in "The Vampire Diaries" zu den besten der gesamten Serie. Er hat nicht den gleichen Humor wie sein Bruder, aber er ist auf seine ganz eigene Art witzig. Oftmals unbeholfener. Nachdem Stefan sein Gedächtnis verloren hatte, beleidigte er den Namen "Honoria Fell", als er am Grab vorbeikam. Aber Damon brachte ihn zum Schweigen und enthüllte, dass Stefan derjenige war, der sie getötet hatte. Stefan sagte nur "Oh", um zu zeigen, dass Mord in "The Vampire Diaries" einfach dazu gehört. Dieses trockene "Oh" im Sinne von "Oh okay, kann sein. Keine Ahnung!" machte die Szene einfach witzig. 🙈