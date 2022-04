"The Vampire Diaries": Die schlimmsten Trennungen

In der dritten Staffel hat Jeremy die Fähigkeit, den Geist von Anna zu sehen, nachdem er von den Toten zurückgebracht wurde. Obwohl er mit Bonnie zusammen ist, betrügt Jeremy sie emotional mit Anna. Nachdem Anna immer wieder auftaucht, wenn er mit Bonnie zusammen ist, muss Jeremy Anna sagen, dass er sie nicht mehr sehen will. Jeremy konfrontiert Anna und sie sagt ihm, dass sie nur auftaucht, wenn er an sie denkt. Jeremy sagt Anna schließlich, dass er weitermachen muss und beschließt, sie auszuschließen. Es ist wirklich traurig zu sehen, wie Anna ihn anfleht, sie nicht auszuschließen, während er Bonnie erzählt, was vor sich geht. Anna hat niemanden auf der anderen Seite, ist völlig allein und einsam ohne Jeremy. Es rührte ein paar Fans zu Tränen, als sie sah, dass sie ihre einzige Verbindung zur Welt der Lebenden verliert und vor den Kopf gestoßen wurde.