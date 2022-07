"The Vampire Diaries" trifft "Supernatural": Serien-Treffen-Planung

"The Vampire Diaries" meets "Supernatural"

Dean und Sam Winchester zu Besuch im Vampir-Dorf Mystic Falls? Fans der beiden Mystery-Serien würden dieses Aufeinandertreffen der Kult-Serien bestimmt feiern! Neulich erst gab Julie Plec, der Kopf hinter "The Vampire Diaries", ein mögliches neues Spin-Off der Serie bekannt. Was viele aber nicht wissen: für die Geschichte rund um Elena, Damon und Stefan war ursprünglich weiteres aufregendes geplant...

"Supernatural"-Crew trifft auf "The Vampire Diaries"

Tatsächlich gab es schon früh Überlegungen zu einem Crossover der beiden Serien: Als sich TVD gerade in der zweiten Staffel, und "Supernatural" in der fünften befand, hatte das Team hinter "Supernatural" eine eigentlich brillante Idee: Statten wir den Charakteren in Mystic Falls doch einen Besuch ab – auch wenn sich die Winchester-Brüder viele tausend Meilen weiter weg befanden.

In einem Interview mit Nerd HQ 2014 brachte Dean-Darsteller Jensen Ackles erneut die Idee eines Serien-Crossovers auf: "Vielleicht statten wir den Vampire Diaries einen Besuch ab und löschen sie einfach aus", witzelte der Serien-Hottie. Ein Witz war es allerdings nie, denn der Wunsch nach einem Aufeinandertreffen war von Seitens der "Supernatural"-Macher immer da. Doch Fan müssen stark sein: Denn daraus wird nichts!

"Vampire Diaries"-Julie Plec verhinderte Crossover

Zum einen sind beide Serien leider, LEIDER mittlerweile ausgelaufen. Zum anderen hat das "The Vampire Diaries"-Team das Serien-Treffen und einen Mix der Storys nicht zugelassen! Die Show-Macherin hinter TVD, Julie Plec, sah keinen Sinn in einem Crossover mit den Jungs von "Supernatural" und erklärte das wie folgt: "Wir haben Vampire und Werwölfe. Wir haben keine Dämonen. Wir haben keine Hölle. Wir haben keine der Teufel. Wir haben nichts von diesem Zeug! Es sind zwei völlig verschiedene, übernatürliche Universen!"

Wir erinnern uns: Später war aber Arcadius, der Schöpfer der Hölle, Teil von "The Vampire Dairies". Von wegen es gibt keine Hölle in der Vampir-Saga.. Sam und Dean hätten ihn sicherlich schnell kalt gemacht, hätte man sie nur gelassen! Rückblickend bereut Plec ihre Entscheidung und sagt, die Zusammenarbeit hätte sicherlich Spaß gemacht.

