Wieso Caroline und Stefan nicht zusammenpassen: Stefan wollte sie nach dem ersten Kuss abweisen

Ein Kuss ist der Wendepunkt in jeder Beziehung! So war es auch bei Stefan und Caroline. Doch trotzdem wollte er sie nach ihrem gemeinsamen Kuss abweisen! Er sah Caroline immer noch "nur als Freundin" und konnte sich nicht mehr vorstellen. Er plante, sie abzulehnen, aber er legte das Gespräch nach dem Tod ihrer Mutter auf Eis. Stefan änderte seine Meinung, nachdem er gesehen hatte, wie Caroline bei der Beerdigung ihrer Mutter sang, und es fühlte sich an, als ob sein Sinneswandel mehr mit ihrer Trauer, als mit ihrem schönen Auftritt zu tun hatte. 🧐