US-Rapper tötet Musiker in seinem Studio

US-Rapper wird Mord zur Last gelegt

Schon Mitte November, genau am 19.11.2020 soll sich die schreckliche Tat ereignet haben. Laut Staatsanwaltschaft wird dem Rapper zur Last gelegt, zwei Kollegen unter dem Vorwand, gemeinsam Musik produzieren zu wollen, hinterhältig in sein Studio gelockt zu haben. Demnach soll Ace NH nie an der Zusammenarbeit interessiert gewesen sein, sondern einzig und allein daran, die zwei möglichst schnell umzubringen. Der zuständige Sheriff bezeichnete den Mord sogar als "gewaltsame Hinrichtung".

US-Rap-Star in Haft

Schon wenige Augenblicke nachdem die Schüsse fielen, waren zahlreiche Polizisten am Tatort, die aber nur noch den Tod der beiden Opfer festellen konnten. Warum Billy Bennett Adams III, wie Ace NH mit bürgerlichem Namen heißt, die zwei erschossen hat, ist bis dato noch nicht abschließend geklärt. Man gehe aber von Bandenkriminalität aus, wehalb der Rapper nach Mord ersten Grades angeklagt wurde. Aktuell sitzt der Rapper in Haft, die Chance sich per "Kaution" freizukaufen bestehe laut Staatsanwaltschaft nicht. Die Karriere von Ace NH, der erst zu Beginn des Jahres die Singles „Life Goes On“ und „October’s Paint Tha City“ veröffentlicht hatte, düfte damit vorbei sein…

