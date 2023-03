Urlaubsliebe! Die wichtigsten Tipps!

Attraktive und charmante Boys und Girls gibt's überall: Der nette Animateur im Club, der dich so süß anlächelt. Der Kellner in eurer Lieblings-Bodega, der dauernd zu dir rüberschaut. Oder die Bedienung an der Eistheke. Und na klar auch die knackigen Mädchen/Jungs am Strand, die sich darum reißen, dir den Rücken einzucremen . . .

Sie alle wissen: Urlauber und Urlauberinnen sind oft zu heißen Flirts bereit. Aber sie wissen auch: Viele träumen davon, die große Ferienliebe zu treffen. So kommt's, dass manche ganz schnell von der großen Liebe reden, obwohl sie es nicht wirklich erstn mit dir meinen. Sie machen das oft nur, um ein Mädchen oder einen Jungen zum Sex rumzukriegen. Sei also immer vorsichtig, damit dich niemand verletzen kann.

Du bist zu nichts verpflichtet!

Wenn Du Dich abends in der Disco in Deinem tollsten Outfit zeigst, weil Du Lust auf einen Flirt hast, dann ist das völlig okay. Sei Dir aber bewusst, dass Dich die Jungs oder Mädchen vielleicht missverstehen und glauben, das wär gleich die Einladung zu heißem Sex.

Gut möglich, dass Du dann den ein oder anderen Latin Lover nicht mehr loskriegst und es irgendwann zum Punkt kommt, an dem Du nicht mehr so einfach "STOPP!" sagen kannst, obwohl Du nicht mehr willst als Tanzen oder maximal Schmusen.