"Two and a Half Men" Serien-Geheimnisse: Jon Cryer versteckte Charlie Sheens Pornos

Jon Cryer (Alan) und Charlie Sheen kamen hinter den Kulissen von "Two And A Half Men" erstaunlich gut miteinander aus. So sehr, dass – wie das bei Kumpels so ist – sich die beiden gegenseitig aus der Patsche geholfen haben.

Unter anderem musste Jon die Porno-Sammlung von Charlie verstecken, als dieser unerwarteten Besuch von seiner (damaligen) Frau Denise Richards (Foto) bekam.

„Eines Tages – wir drehten gerade die erste Staffel ,Two And A Half Men'“, so Jon Cryer in seinem Buch „So That Happened“, klopfte es an meinem Wohnwagen und Charlie stand mit einer großen Tüte vor der Tür. Er meinte: ,Denise kommt gleich und du musst das für mich verstecken!“

Cryer gibt an, er habe Angst gehabt, dass die Tüte voll mit Drogen sein könnte – aber „es waren nur Pornos drin. Ich war auf das Schlimmste vorbereitet, aber das war wirklich nicht so wild. Manche Hefte waren sogar nur Oben-Ohne-Magazine…“