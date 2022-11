„Twilight“-Stars damals und heute: Kirsten Stewart heute

13 Jahre später konnte Kirsten Stewart das „Twilight“-Franchise ein wenig hinter sich lassen und hat vielen Kritiker*innen bewiesen, dass sie zu mehr in der Lage ist, als man in der Filmreihe sah! Sie spielte die Hauptrolle in „Snow White and the Huntsman“, „Charlie’s Angels“ und ist bald als Prinzessin Diana zu sehen im Film „Spencer“. Die Schauspielerin hat sich an das Rampenlicht gewöhnt, von dem sie damals ziemlich überfordert war.