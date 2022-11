„Twilight“-Stars damals und heute: Anna Kendrick damals

Aus der Serie: „Twilight“-Stars damals und heute

„Twilight“ kam 2008 in die Kinos – das war vor ganzen 13 Jahren! Noch immer gehört die Film- und Buchreihe zu den beliebtesten Vampir-Geschichten. Was sie auch ihren tollen Darsteller*innen zu verdanken hat. Doch wie sehen Robert Pattinson, Kirsten Stewart und Co. eigentlich heute aus? Wir haben nachgeschaut und zeigen euch, wie die „Twilight“-Stars damals aussahen – und wie sie heute aussehen! Manche haben sich krass verändert, bei anderen haben wir ein bisschen den Verdacht, dass sie am Ende vielleicht doch Vampire sind. 🦇