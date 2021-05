Twilight: 10 perfekte Film-Tipps für Fans!

Um Kriege ein für alle Mal zu verhindern, haben Wissenschaftler abgeschafft, was für die meisten Auseinandersetzungen verantwortlich war: Emotionen. Doof nur, dass diese wieder aufkeimen können – und wem das passiert, der wird als „Infizierter“ in Spezialkliniken gesteckt und Behandlungen unterzogen, die zumeist mit dem Tod enden. Silas (Nicolas Hoult) und Sia (Kristen Stewart) versuchen ihre Liebe ❤️ also geheim zu halten und planen, auf eine geheime Insel 🏝 zu fliehen. Doch die Überwachungs-Mechanismen der Gesellschaft lassen sich nicht ewig austricksen. Ein Wettlauf mit der Zeit . . . – Der Sci-Fi Streifen zeigt, dass „Twilight“-Heldin Kristen Stewart vielseitiger ist, als es ihre Rolle als Bella zuließ! Angucken lohnt sich! Amzon Prime Video Abonnenten kriegen den Film Im Abo!