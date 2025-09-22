Marvel Phase 6 und 7: Daredevil geht in die Verlängerung😈

Während Pedro Pascal als Mr. Fantastic in „The Fantastic Four: First Steps“ nun den Kick-off für die 6. Phase des MCU startet, gab es auch eine große Menge an Projekten in Phase 5. Damit du nicht den Überblick verlierst und weißt, was du eventuell noch an Marvel-Projekten nachholen musst, gibt es hier eine Übersicht mit den Filmen und Serien, die in Phase 5 stattgefunden haben:

Ant-Man and the Wasp: Quantumania (Kinofilm aus 2023, mittlerweile auf Disney+)

Guardians of the Galaxy Vol. 3 (Kinofilm aus 2023, mittlerweile auf Disney+)

Secret Invasion (Disney+): Serie mit Nick Fury im Mittelpunkt

I am Groot Staffel 2 (Disney+): Animationsserie mit Kurzfilmen rundum Baby Groot

Loki Staffel 2 (Disney+)

The Marvels (Kinofilm aus 2023, mittlerweile auf Disney+)

What if…? Staffel 2 (Disney+): Anthologie-Serie mit „Was wäre, wenn …“-Szenarien

Echo Staffel 1 (Disney+): Serie über die taubstumme Ziehtochter vom Kingpin

Deadpool & Wolverine (Kinofilm aus 2024, mittlerweile auf Disney+)

Agatha All Along Staffel 1 (Disney+): Serie um die Hexe Agatha Harkness aus WandaVision

What if…? Staffel 3 (Disney+)

Captain America: Brave New World (Kinofilm aus 2025, mittlerweile auf Disney+)

Daredevil: Born Again Staffel 1 (Disney+): Daredevils Einführung ins MCU

Thunderbolts* (Kinofilm aus 2025, mittlerweile auf Disney+)

Ironheart (Disney+, Herbst 2023): Serie über Riri Williams aus Black Panther: Wakanda Forever

Die erste Staffel von „Ironheart“ hat damit offiziell die 5. Phase des MCU abgeschlossen – doch das bedeutet noch lange nicht, dass es mit Marvel vorbei ist. In der nun anlaufenden Phase 6 wird unter anderem die „Multiverse Saga“, die in Phase 4 begonnen wurde, abgeschlossen. Aber was für Projekte kann man von der neuesten Phase des MCU erwarten?