Trotz Trennung zusammengearbeitet: Rachel Bilson & Adam Brody

In "The O.C." waren Seth und Summer das Traumpaar der Zuschauer*innen. Auch Serien-Stars Rachel Bilson und Adam Brody waren für ganze drei Jahre ein Paar. Ein Traum für alle Fans, der leider nicht ewig hielt. 2006 trennten sich die "The O.C."-Stars. Doch in der Serie haben sie danach sogar noch geheiratet! Zumindest fiktional gab es für Fans eine Hochzeit. Böses Blut gab es zwischen den beiden jedoch nie, in Interviews haben sie nur gut übereinander gesprochen. Adam Brody ist seit 2014 mit "Gossip Girl"-Star Leighton Meester verheiratet.