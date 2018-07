Traumhochzeit bei BTN-Star und seinem Freund!

BTN-Star Manuel Denniger und sein Freund Chris lieben sich bereits seit drei Jahren. Ob jetzt bald die Hochzeitsglocken läuten?

Manuel als Rick bei „Berlin Tag und Nacht“

In der Serie „Berlin Tag und Nacht“ spielt Manuel den 24-jährigen Richard „Rick“ Meining, der nach Berlin gekommen ist, um seinen großen Traum – eine eigene Modekollektion – zu verwirklichen. Der ausgebildete Visagist und Stylist arbeitet vorerst aber in Paulas Friseursalon. Rick ist ein quirliger, lustiger Typ, der hinter seiner manchmal arroganten Fassade eigentlich ein total verletzlicher Mensch ist. Laut Manuel der größte Unterschied zwischen ihm und Rick: „Rick ist schon eher noch ein bisschen „schwuler“ als Manuel.“ Genau wie seine Serienrolle hat aber auch der 28-jährige Manuel eine Visagisten- und Stylisten-Ausbildung.

Ein Beitrag geteilt von ManuelDenniger (@manuel_denniger) am Mai 7, 2018 um 3:47 PDT

BTN-Manuel und sein Chris

Sein Coming-Out hatte der Berliner schon mit 14 Jahren. „Das war am Anfang nicht ganz so leicht für meine Eltern, aber inzwischen sind sie zum Glück cool damit.“ Sagt Manuel in einem Interview. Sein Tipp für Andere, die sich outen wollen: „Versteck dich nie! Steh dazu, wer du bist, was du bist und zeig das auch!“ Seine große Liebe Chris lernte der 28-Jährige übrigens vor drei Jahren über eine Dating-App kennen. Schon nach dem dritten Date waren die Turteltauben so verliebt, dass sie in eine gemeinsame Wohnung zogen! Inzwischen träumen Manuel und Chris natürlich auch von Hochzeit und Kindern. Ob nun also bald die Hochzeitsglocken läuten? Manuel stellt jedenfalls schon mal klar: „Ich habe da bestimmte Vorstellungen und mein Freund auch. Das wäre aber definitiv eine Entscheidung von uns beiden zusammen. Wenn wir irgendwann mal heiraten sollten, wird es aber sehr groß, glaube ich!" sagt der BTN-Star in einem Interview mit Promiflash und hat dabei ein fettes Grinsen im Gesicht. Das klingt definitiv nach einer baldigen Hochzeit der Turteltauben! Wir sind auf jeden Fall gespannt und freuen uns meeega für Manuel und seinen Chris.

Ein Beitrag geteilt von ManuelDenniger (@manuel_denniger) am Mai 18, 2018 um 7:25 PDT

