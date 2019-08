Trailer zu “Tote Mädchen lügen nicht“ Staffel 3: Dieser Charakter wird ermordet!

"Tote Mädchen lügen nicht" Staffel 3: Bryce Walker wird ermordet!

Was für eine Überraschung! Netflix hat gestern ganz aus dem Off den neuen Trailer zur dritten Staffel von "Tote Mädchen lügen nicht" gedroppt. Und wir versprechen nicht zu viel, wenn wir sagen, dass es richtig krass wird! Lange haben Fans spekuliert, was in Staffel 3 passieren könnte, da lange nicht klar war, ob Hannah Baker zu "Tote Mädchen lügen nicht" zurückkehren wird. Im Trailer gibt es bisher keine Hinweise darauf, ob und wie Hannah (Katherine Langford) in der Fortsetzung zu sehen sein wird. Dafür hat Netflix für einen anderen Schocker gesorgt – einen Mord! Im Trailer wird schnell klar, dass es einen kniffligen Fall zu lösen gibt. Doch erst ganz am Ende des Trailers wird aufgelöst, wer ermordet wurde: Bryce Walker! Für viele Fans eine krasse Wendung der Geschichte und vor allem eine coole Lösung die Story weiterzuführen ohne, dass es erzwungen wirkt. Bryce Walker war in "Tote Mädchen lügen nicht" ohnehin Hate-Person Nr. 1, sogar Darsteller Justin Perntice hat seine Rolle gehasst. Schaut euch hier den krassen Trailer an:

Was passiert in "Tote Mädchen lügen nicht" Staffel 3?

Wer hat Bryce Walker getötet? Das wird die zentrale Frage der dritten Staffel von "Tote Mädchen lügen nicht". Schon in den ersten beiden Staffeln der Netflix-Serie ist klar geworden, dass die Schüler der Liberty High viele Geheimnisse haben und oft sehr brutal handeln. Es gibt viele Leute, die für den Mord an Bryce in Frage kommen: Clay, Jessica, Justin – sie alle hatten Probleme mit dem Draufgänger. Am Ende des Trailers spricht die Mutter von Bryce Walker direkt zu den Teenagern: "Ich muss wissen, was mit meinem Sohn passiert ist. Wenn jemand von euch irgendetwas weiß, dann sagt es mir bitte." Wir sind gespannt, wer sein Schweigen brechen wird. Aber es gibt noch eine Sache im Trailer, die bei Fans für Verwirrung sorgt: Zu wem gehört die Erzählerstimme? Bisher waren es immer Hannah oder Clay, die die Rolle des Erzählers eingenommen haben. Dieses Mal scheint es ein neuer Charakter zu sein – jemand ganz neues! Denn erst kürzlich wurde bekannt, dass Grace Saif als "Ani" zum Cast von "Tote Mädchen lügen nicht" dazustoßen wird. Ist sie die Stimme aus dem Trailer? Am 23. August bekommen wir die Antworten auf all unsere Fragen – wir können es kaum erwarten!

